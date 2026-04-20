Haberler

İsrail'de Ben-Gvir'in bakanlığı döneminde Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerde rekor artış yaşandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak göreve başlamasından bu yana, Filistinli tutuklulara yönelik şikayetlerde iki katından fazla artış yaşandı. 2023 yılına girilmesiyle birlikte, yasadışı güç kullanımı gerekçesiyle açılan davalarda da büyük bir artış gözlemlendi.

İsrail'de Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak göreve başlamasından bu yana Filistinli tutuklulara yönelik gerçekleşen ihlallerde rekor artış yaşandı.

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesi, Filistinli tutukluların gardiyanlara yönelik çok sayıda şikayette bulunduğunu belirtti.

Ben-Gvir'in görev süresinin başladığı Ocak 2023'ten bu yana, Filistinli tutuklular tarafından gardiyanlara yönelik yasadışı güç kullanımı gerekçesiyle yapılan şikayetlerin sayısında çarpıcı bir artış yaşandığı belirtilen haberde, bu artışın önceki yıllara kıyasla iki katından fazla olduğu ifade edildi.

Haberde, 2020'den bu yana şikayet sayısında kademeli bir artış görülse de, Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak göreve başladığı Ocak 2023'ten itibaren şikayetlerin rekor seviyeye ulaştığı aktarıldı.

Gardiyanları soruşturan birimin verilerine göre, 2020'de mahkumlara yönelik yasadışı güç kullanımı nedeniyle 17 dava, 2021'de yüzde 76 artışla 30 dava, 2022'de ise yüzde 96,7 artışla 59 dava açıldığı belirtilen haberde, 2023'te yasadışı güç kullanımıyla ilgili iki kattan fazla artışla 126 dava açıldığı bildirildi.

Haberde, gardiyanlar aleyhine açılan davaların 2024'te yüzde 1659 artışla 299'a ulaştığı, bu sayının 2025'te ise düşüş göstererek 201 olsa da 2020'ye kıyasla yüzde 1082'lik artışa tekabül ettiği vurgulandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir döneminde, Filistinli tutukluların şartlarının her geçen gün daha da kötüleştiği ve çeşitli metodlarla ağır işkenceler uygulandığı insan hakları örgütlerinin raporlarına yansıdı.

Ben-Gvir, daha önce, kendi döneminde Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinde en ağır şartlarda yaşadığını itiraf etti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı

Sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı

Ülkenin sanatçıları bile ayaklandı: İsrail ile maç yapamazsınız
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması

Beklenen haber geldi!
Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan'da vuruluyor

Galatasaraylıların büyük hayali için ilk kazık vuruluyor

Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...