İsrail'de Ben-Gvir'in bakanlığı döneminde Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerde rekor artış yaşandı

İsrail'de Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak göreve başlamasından bu yana Filistinli tutuklulara yönelik gerçekleşen ihlallerde rekor artış yaşandı.

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesi, Filistinli tutukluların gardiyanlara yönelik çok sayıda şikayette bulunduğunu belirtti.

Ben-Gvir'in görev süresinin başladığı Ocak 2023'ten bu yana, Filistinli tutuklular tarafından gardiyanlara yönelik yasadışı güç kullanımı gerekçesiyle yapılan şikayetlerin sayısında çarpıcı bir artış yaşandığı belirtilen haberde, bu artışın önceki yıllara kıyasla iki katından fazla olduğu ifade edildi.

Haberde, 2020'den bu yana şikayet sayısında kademeli bir artış görülse de, Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak göreve başladığı Ocak 2023'ten itibaren şikayetlerin rekor seviyeye ulaştığı aktarıldı.

Gardiyanları soruşturan birimin verilerine göre, 2020'de mahkumlara yönelik yasadışı güç kullanımı nedeniyle 17 dava, 2021'de yüzde 76 artışla 30 dava, 2022'de ise yüzde 96,7 artışla 59 dava açıldığı belirtilen haberde, 2023'te yasadışı güç kullanımıyla ilgili iki kattan fazla artışla 126 dava açıldığı bildirildi.

Haberde, gardiyanlar aleyhine açılan davaların 2024'te yüzde 1659 artışla 299'a ulaştığı, bu sayının 2025'te ise düşüş göstererek 201 olsa da 2020'ye kıyasla yüzde 1082'lik artışa tekabül ettiği vurgulandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir döneminde, Filistinli tutukluların şartlarının her geçen gün daha da kötüleştiği ve çeşitli metodlarla ağır işkenceler uygulandığı insan hakları örgütlerinin raporlarına yansıdı.

Ben-Gvir, daha önce, kendi döneminde Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinde en ağır şartlarda yaşadığını itiraf etti.