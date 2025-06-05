İsrail'de DEAŞ Bağlantılı Milislerin Silahlandırılması Tartışmaları

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Tel Aviv yönetiminin, Gazze Şeridi'nde DEAŞ bağlantılı olduğu öne sürülen milisleri silahlandırmasının daha fazla felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

İsrail eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığı iddiası hükümete karşı sert tepkilere yol açtı.

Ana muhalefet lideri Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "gelişigüzel bir şekilde DEAŞ bağlantılı örgütlere silah vermeye başladığını" belirterek bunun felakete yol açacağını vurguladı.

"İsrail ordusu Gazze'de hobi olarak çocuk öldürüyor." açıklamalarıyla hükümetin tepkisiyle karşılaşan muhalif siyasetçi ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, DEAŞ bağlantılı milisleri silahlandıran Netanyahu'nun ülkesinin güvenliği için "tehlike" olduğunu vurguladı.

Muhalif siyasetçi Golan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına vararak İsrailli esirlerin geri getirilmesini sağlamak yerine Netanyahu'nun "İsrail halkının güvenliğini tahtında bir gün daha geçirmek için sattığını" belirtti.

Golan, Netanyahu'nun karar alma süreçlerinden derhal uzaklaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail eski Savunma Bakanı Liberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığını iddia etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan tek cümlelik açıklamada, "İsrail, güvenlik kurumlarının tüm yöneticilerinin tavsiyesi üzerine, Hamas'ı çeşitli ve farklı yollarla yenmek için çalışıyor." ifadeleri kullanılarak Liberman'ın iddiaları zımnen kabul edilmişti.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrail güvenlik kaynakları, İsrail'in Hamas'a karşı bir denge unsuru olması gerekçesiyle Gazze Şeridi'ndeki bazı grupları silahlandırdığını ve bu konunun İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) gizli komitelerden birinde de tartışıldığını aktarmıştı.