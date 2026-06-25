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Bedevi Araplar, İsrail'in güneyindeki Negev bölgesinde ev yıkımlarını protesto etti

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İsrail vatandaşı bedevi Araplar, Negev bölgesinde onlarca evin İsrail makamları tarafından yıkılmasını protesto etti. Gösterilere İsrail Meclisi milletvekilleri de katılırken, İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir, tüm kaçak evleri yıkma tehdidinde bulundu.

İsrail vatandaşı bedevi Araplar, güneydeki Berşeva (Birüssebi) kentinde, Negev bölgesinde onlarca evin İsrail makamları tarafından yıkılmasını protesto etti.

Tel Arad kentinde yaşayan yüzlerce bedevi Arap, yaklaşık 40 evin İsrail makamları tarafından yıkılması sonucunda 2 yüz kişinin evsiz kalması nedeniyle gösteri düzenledi.

Birüssebi'deki Bedevi Kalkınma ve Yerleşim Ofisi binası önünde toplanan kalabalık, halk için bir çözüm bulmadan tahliye işlemleri ve yıkımların başlaması nedeniyle okullara sığınmak zorunda kaldıkları için İsrail yönetimine tepki gösterdi.

Kalabalık, "Bedevilerin sürülmesine izin vermeyeceğiz", "Yıkıma hayır, yapıma evet" ve "Ev yıkımlarına son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye, İsrail Meclisi milletvekilleri Mansur Abbas, Ahmet Tibi, Velid el-Havaşle ve Ofer Casif de katıldı.

Büyük bedevi beldelerinden Rahat Belediye Başkanı Talal el-Karinavi, yaptığı konuşmada, "Barış içinde yaşamak istiyoruz. Berşeva'nın ve Ofakim'in girişinde, bir çadır kent kurmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek Arap İzleme Komitesi Başkanı Cemal Zahalka, yıkım ve arazilerin kamulaştırılmasının dayatılmasına "hayır" diyeceklerini söyledi.

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Negev'deki "tüm kaçak evleri" temellerinden yıkacakları tehdidinde bulundu.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla, yapılan gösteriye ve Rahat Belediye Başkanı el-Karinavi'nin sözlerine yanıt verdi.

El-Karinavi'ye "Hukuksuzluk dönemi sona erdi, yönetim dönemi başladı." diye seslenen Ben-Gvir, "Negev'deki tüm kaçak evleri temellerine kadar yıkacağız." tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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