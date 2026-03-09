Haberler

İsrail Kudüs'te 300 binden fazla bireysel silah ruhsatı başvurusuna izin verdi

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Kudüs'te 300 binden fazla İsraillinin bireysel silah ruhsatı alabilmesinin önünü açan kararı onayladı. Bu adım, silahlanma algısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te 300 binden fazla İsraillinin bireysel silah ruhsatına başvuru yapmasını kolaylaştıran kararı onayladı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin bakanlık görevini üstlendiği 2022'den bu yana 240 İsraillinin bireysel silah ruhsatı alabildiğini belirtti.

"Kudüs silahlanma için uygun hale geldi" diyen Ben-Gvir, 41 mahalle, 1600 sokak ve 300 binden fazla vatandaşın silah ruhsatı için uygunluk kapsamına girdiğini kaydetti."

Bugün itibariyle Kudüs'te 41 mahallenin daha bireysel silah ruhsatı verilebilecek bölgeler listesine alınmasına onay verdiğini belirten Ben-Gvir, bu adımı liderliğini yaptığı silah reformunu genişletme kapsamı çerçevesinde attığına dikkati çekti.

Bu kararın, "İsraillilerin bireysel silahla kendilerini terör eylemlerine karşı daha güvenli hissedebileceği algısı kapsamında" alındığına işaret eden Ben-Gvir, "Artık Kudüs'te 300 binden fazla vatandaş bireysel silah taşıma ruhsatı için başvurabilecek." dedi.

Ben-Gvir, Kudüs'te halihazırda bireysel silah taşıyan İsraillilerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik soykırımın başlamasından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1120'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı, yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
