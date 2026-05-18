Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Somaliland Temsilcisi Hagi'yi Kudüs'te Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kudüs'te göreve yeni başlayan Somaliland temsilcisi Muhamed Hagi'yi kabul etti. İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk BM üyesi ülke olmuştu.

(ANKARA) - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, göreve yeni başlayan Somaliland temsilcisi Muhamed Hagi'yi Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda kabul etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, göreve yeni başlayan Somaliland temsilcisi Muhamed Hagi ile Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda bir araya geldi.

İsrail, Somaliland'i resmen 26 Aralık 2025 tarihinde bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk BM üyesi ülke oldu. Karar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından açıklandı.

Türkiye, buna tepki gösteren ilk ülkelerden birisi olurken; Muhamed Hagi, İsrail'de "Büyükelçi" olarak tanımlanıyor.

Kaynak: ANKA
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç muayenesinde zorunlu ekipman listesi genişletildi
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!

Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip bir anda metrelerce yükseğe uçuyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar

Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Hesabında 35 milyon liradan fazla para girişi tespit edilen Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar