İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Somaliland Temsilcisi Hagi'yi Kudüs'te Kabul Etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, göreve yeni başlayan Somaliland temsilcisi Muhamed Hagi ile Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda bir araya geldi.

İsrail, Somaliland'i resmen 26 Aralık 2025 tarihinde bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı. Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk BM üyesi ülke oldu. Karar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından açıklandı.

Türkiye, buna tepki gösteren ilk ülkelerden birisi olurken; Muhamed Hagi, İsrail'de "Büyükelçi" olarak tanımlanıyor.

