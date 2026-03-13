Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'ya af çıkışını eleştirdi

Güncelleme:
TEL İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affı için ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı baskıyı "egemenliklerine bariz saldırı" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Herzog, gece saatlerinde İran misillemesine hedef olan kuzeydeki Celile bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette, Trump'ın Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affına ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Herzog, ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu'nun affına ilişkin baskısının, siyasi ve hukuki anlaşmazlıktan ziyade "egemenlik sembollerine bariz bir saldırı" olduğunun altını çizdi.

Trump'ın kendisine yönelik sert eleştirilerine cevaben, "Kendi onurumu değil, devletin onurunun korunmasının peşindeyim." ifadesini kullanan Herzog, Netanyahu'dan Trump'ın af konusundaki açıklamalarına karşı çıkmasını beklediğini aktardı.

Başbakan Netanyahu, dün gece İran'a başlattıkları saldırılar sonrası gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında, Trump'ın kendisinin affı konusunda kalbinden geçenleri söyleme hakkına sahip olduğunu belirtmişti.

Herzog'un kendisine karşı kurulan mahkeme tiyatrosuna son vermesi gerektiğini savunan Netanyahu, "Trump'ın seçtiği kelimelerden ben sorumlu değilim ve elbette onun içten konuşup konuşmadığını kendisine sorabilirsiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'tan Herzog'a af baskısı

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Herzog'a seslenerek, "Cumhurbaşkanı (Herzog) bugün (İsrail Başbakanı) Bibi'ye (Binyamin Netanyahu) af vermeli. Bibi'nin aklında İran'la savaşmaktan başka bir şey olmasını istemiyorum." demişti.

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının "cadı avı" olduğunu savunan Trump, Onun lanet olası bir mahkeme sürecine değil, savaşa odaklanmasını istiyorum. Bibi'nin üzerindeki tek baskının İran'la savaş olmasını istiyorum." yorumunu yapmıştı.

Netanyahu, affını talep etmişti

Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
