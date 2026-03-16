İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlayan saldırılarını sürdürüyor. Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yapılan hava saldırısında şiddetli patlamalar yaşandı. Saldırılarda 850'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından Beyrut'ta şiddetli patlama sesi duyuldu.

Dahiye'den de dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu ise Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail, dün öğleden sonra Dahiye bölgesindeki 7 mahalle için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar

Bu iddia gerçekleşirse vay dünyanın haline
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
Av tüfeği ile vurulan traktör sürücüsü hayatını kaybetti

Yol kenarında fark edildi! Yanına giden korkunç manzara ile karşılaştı
Uşak'ta gökyüzünde parlak bir cisim görüldü

Bir ilimizin semalarında görüldü! Kimse ne olduğunu bilmiyor