İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin de idam cezasına çarptırılmasının önünü açtı

İsrail, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'na katıldığı iddia edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini öngören tartışmalı yasayı Batı Şeria'daki Filistinlileri de kapsayacak şekilde genişletti. Askeri mahkeme, ölümlü saldırılardan yargılananlar için müebbet hapis verilmediği takdirde yalnızca idam cezası uygulanmasını öngörüyor.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere idam cezası verilmesini içeren askeri emri imzaladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Ekim saldırılarına katılanlara idam cezasını kapsayan tasarının yasalaşmasının ardından Bluth'tan Batı Şeria'daki Filistinlilerin de söz konusu yasa dahilinde yargılanmasına yol açan askeri emri imzalamasını istemişti.

İsrail Meclisi, Filistinlilere yönelik idam cezası yasasını onaylamıştı

İsrail Meclisi, mart ayında İran'a saldırıların gölgesinde, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını da onaylamıştı.

Uluslararası ve İsrail merkezli insan hakları örgütleri, Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolunu açan yasayı, hukuka aykırı olduğunu belirterek eleştirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Filistinlilere idam cezası verilmesini kapsayan yasanın iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, insan hakları ve hukuk örgütü "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
