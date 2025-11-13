Haberler

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilerin Tarım Serasını Yıktı

İsrail'in Batı Şeria'nın Halayel el-Luz bölgesinde Filistinlilere ait bir tarım serasını yıktığı ve su kuyusuna zarar verdiği bildirildi. Saldırılar sonucunda Filistinli çiftçilerin mülklerine yönelik saldırılar artış gösterdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin tarım için kullandığı bir serayı yıktı ve su kuyusuna zarar verdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, saldırgan İsrailliler, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin doğusundaki Halayel el-Luz bölgesine baskın düzenledi.

Bölge sakini Mahmud Abayat, gaspçı İsraillilerin bir serayı yıktığını ve bir su kuyusuna zarar verdiğini söyledi.

Abayat, gaspçı İsraillilerin, daha önce çiftliği yıkılan kardeşi Muhammed'e ait 20 demir direği çaldığını belirtti.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Halayel el-Luz'da Filistinlilerin mülklerine yönelik saldırılarını artırdı.

İsrailliler, bu saldırılarda tarım arazilerini, hayvan çiftliklerini, ağaçları ve evleri hedef alıyor.

Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri yerinden etmek ve topraklarında yerleşim kurmak amacıyla saldırılar düzenlediklerini belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
