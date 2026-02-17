Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 aileyi yerinden etti

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar bölgesinde 15 Filistinli ailenin barındıkları yerleri boşaltmasına neden oldu. Saldırıların artması ve tehditler sonucu aileler derme çatma yapıları sökmeye başladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Kuzey Ağvar bölgesindeki 15 Filistinli aileyi yerinden etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Kuzey Ağvar bölgesindeki birçok Filistinli aile, barındıkları yerleri boşaltmaya başladı.

Malih Köy Meclis Başkanı Mehdi Dıragme, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kendilerine yönelik saldırılarının artması nedeniyle yaklaşık 15 ailenin barındıkları derme çatma yapıları sökmeye başladığını belirtti.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Kudüs'ün kuzeybatısındaki Nebi Samuel beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinli gençlere saldırdığı, söz konusu Filistinlilerden birinin yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Birkaç gün önce de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tehditleri ve uygulamalarıyla 7 aile daha bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA / Saber Ghanem Ibrahım Eıd - Güncel
