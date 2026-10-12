Haberler

İsrail, Batı Şeria baskınlarında 4'ü kardeş en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarda 4'ü kardeş, 5'i eski esir en az 20 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı. Ofis, gözaltıların artmasının Filistinlilere yönelik takip ve baskı politikasının sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda 4'ü kardeş, 5'i eski esir en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin doğusunda yer alan Cenata beldesi ile batısındaki Havsan köyüne düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Cenin kentinin batısındaki Zebuba köyünde bir Filistinli ile oğlunun, kentin güneyindeki Fahme köyünde 4 kardeşin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Nablus kentindeki Tur bölgesinden eski bir esirin, Usayrin ve El-Bazan köylerinden ise 3 gencin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin Kalkilya kentinde 3'ü eski esir 4 Filistinliyi, Tulkerim kentinin kuzeyindeki Deyr el-Gusun beldesinde ise bir genci gözaltına aldığı belirtildi.

Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Beyt Rima beldesinde eski bir esirin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltıların artmasının ve eski esirlerin hedef alınmasının, baskınlar sırasında evlerin basılması ve ailelerin korkutulmasının Filistinlilere yönelik takip ve baskı politikasının sürdüğünü gösterdiği ifade edildi.

Batı Şeria'da saldırılar ve gözaltılar arttı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarla eş zamanlı İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları 63 bini aştı.

Söz konusu saldırılar arasında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınması, evlerin ve diğer yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve gasbedilen Filistin topraklarında yeni yerleşim birimlerinin genişletilmesi bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 9 bin 350 Filistinli bulunuyor

Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 350 Filistinli esir bulunuyor. Bunların 350'sini çocuklar, 90'ını ise kadınlar oluşturuyor.

İnsan hakları kuruluşları, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldığını, bu koşullar nedeniyle onlarca esirin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Kaynak: AA
Bu haber 169 sitede yayınlandı.
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu

Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi
Anthony Taylor için karar verildi! İngiltere'nin de planı vardı

Anthony Taylor için son karar verildi!

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

4 haftadır aynı! Acun'u kara kara düşündüren tablo
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsün

Kartla otomatik ödeme yapanlar yandı!