İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti

İsrail basınına göre İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Yüksek Mahkeme'den Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle görevden almaya zorlamasını talep etti.

İsrail'deki Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Başsavcı Baharav-Miara'nın Ben-Gvir'in görevden alınması talebine gerekçe olarak, "hukukun uygulanması ve soruşturmalarla ilgili en hassas davalar başta olmak üzere, makamını polis faaliyetlerini etkilemek amacıyla yasa dışı biçimde kötüye kullanmasını" gösterdi.

Baharav-Miara, Yüksek Mahkeme'den, Başbakan Netanyahu'yu "Ben-Gvir'i neden görevden almadığını açıklamaya zorlayacak" bir karar çıkarılmasını istedi.

Bu uygulamaların "sistematik" hale geldiğini ve bu eğilimi durdurmak için adım atılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini belirten Başsavcı, "mevcut durumun sürmesinin polisin bağımsızlığını ve partiler üstü niteliğini zayıflattığını" da kaydetti.

Ayrıca haberde Ben-Gvir'in polis çalışmalarına müdahalesinin "hukuka aykırı" olduğu ve bunun temel demokratik değerlere doğrudan zarar verdiği vurgulandı.

İsrail devlet televizyonu KAN da başsavcının, Netanyahu'nun Ben-Gvir'i bu suçlamalarla görevden almamasına ilişkin yasal bir gerekçe sunmasını sağlamak için Yüksek Mahkeme'ye başvurduğunu bildirdi.

Öte yandan Ben-Gvir, Başsavcının açıklamalarına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan sert tepki göstererek, "Suçlusun, seni ciddiye almıyorum." ifadelerini kullandı.

Gali Baharav-Miara, daha önce de Netanyahu'nun sağcı hükümetinin politikalarına yönelik muhalif görüşler dile getirmiş, bazı bakanlar ise onu "zararlı sol görüşler" doğrultusunda yetkisinin kullanmakla suçlamıştı.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri olan Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik kötü muameleyle övünmesi ve Gazze Şeridi'nde soykırımın yeniden başlatılması çağrılarıyla biliniyor.