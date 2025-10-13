Netanyahu, Barış Zirvesi'ne Katılmayı Değerlendiriyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davet edilmediği ve bugün öğleden sonra Mısır'da yapılacak "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmayı değerlendirdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump yanındayken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla aradığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun davet edilmediği Şarm el-Şeyh'teki zirveye katılmayı değerlendirdiği ifade edildi. Habere ilişkin Netanyahu'nun ofisinden ise henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması üzerine düzenlenen barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinden düzenlenecek.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.