İsrail basını: İsrail ordusu Sde Teiman Askeri Üssü'nde isyan eden askerlere çeşitli cezalar verdi

İsrail ordusunun, Sde Teiman Askeri Üssü'nde komutanlarının emirlerine tepki göstererek üssü terk eden onlarca asker hakkında hapis ve disiplin cezaları verdiği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre Givati Tugayı Komutanı Yarbay Netanel Simha, silahlarını bırakarak üssü terk eden askerler hakkında farklı disiplin yaptırımları uygulanmasına karar verdi.

Haberde, bazı askerlere 30 gün askeri cezaevi cezası verildiği, 14 askerin muharip görevden alındığı, bazı askerler hakkında ise herhangi bir cezaya hükmedilmediği belirtildi.

Üssü terk ettikten sonra geri dönen yaklaşık 80 askerin ise komutanlarıyla birlikte disiplin ve askeri değerleri güçlendirmeyi amaçlayan liderlik ve eğitim programına katılacağı aktarıldı.

Gazete, dün Givati Tugayı'na bağlı Tsabar Taburu'ndan onlarca askerin, komutanlarının üs içerisindeki savaşlara ilişkin anı köşesinde bulunan bayrak ve sembollerin kaldırılması yönündeki emrine tepki göstererek "Bütün subaylar cehenneme" sloganları eşliğinde üssü terk ettiğini yazmıştı.

Haberde, tabur komutanının çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin anısına oluşturulan, bayraklar ve çeşitli hatıraların bulunduğu köşenin kaldırılmasını istemesinin askerlerin tepkisine neden olduğu ifade edilmişti.

Daha sonra gazete, protestonun nasıl sona erdiğine ilişkin ayrıntı vermeden askerlerin tabura geri döndüğünü duyurmuştu.

Maariv gazetesi de Tsabar Taburu'ndaki 115 askerden yaklaşık 100'ünün aynı gün üsse döndüğünü yazmıştı.

İsrail Ordu Sözcülüğü ise muharip bir taburdan bazı askerlerin, tabur komutanının pankartların kaldırılması yönündeki kararının ardından komutanlarından izin almadan üslerini terk ettiğini doğrulamış, olayın soruşturulduğunu ve askerlerin davranışının ordunun değerleriyle bağdaşmadığını açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da askerlerin son günlerde Lübnan'dan döndüklerini, hayatını kaybeden askerlerin anısına oluşturulan köşenin kaldırılmasının istenmesi üzerine silahlarını bırakarak protesto eylemi yaptıklarını ve yaşananları "isyan" olarak nitelendirmişti.

Necef Çölü'nde bulunan Sde Teiman Askeri Üssü, Givati Tugayına bağlı Tsabar Taburu'na ev sahipliği yapıyor. Üs, Gazze'den alıkonulan Filistinlilere yönelik işkence ve cinsel saldırı iddiaları nedeniyle uluslararası kamuoyunda da gündeme gelmişti.

Kaynak: AA