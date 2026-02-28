Haberler

İran'a saldırıların ardından Netanyahu, sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı başlatılan saldırılar sonrası güvenlik kurmaylarıyla sığınakta bir durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump da operasyonun büyüklüğünü açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a başlattıkları saldırılar sonrası güvenlik kurmaylarıyla sığınakta durum değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik yetkilileriyle bir sığınakta toplantı yaptığı belirtildi.

Söz konusu toplantıda ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ele alındığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurmuş, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." demişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
