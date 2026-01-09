Haberler

İsrailli yetkilinin "Somaliland" bölgesine yaptığı yasa dışı ziyaretle ilgili ortak açıklama yayımlandı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Somaliland bölgesine yaptığı yasa dışı ziyaret, birçok Arap ülkesinin ortak açıklamasıyla kınandı. Açıklamada, ziyaretin Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine gerçekleştirdiği "yasa dışı" ziyarete ilişkin ortak açıklamada, "(Taraflar) İsrailli yetkilinin 6 Ocak'ta Somali'nin 'Somaliland' bölgesine yaptığı son yasa dışı ziyareti şiddetle kınadıklarını ifade ederler." denildi.

Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinde, Cezayir, Bangladeş, Komorlar Birliği, Cibuti, Mısır, Gambiya, Endonezya, İran, Ürdün, Kuveyt, Libya, Maldivler, Nijerya, Umman, Pakistan, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Türkiye, Yemen ve İslam İşbirliği Teşkilatının, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine gerçekleştirdiği "yasa dışı" ziyarete ilişkin ortak açıklaması yayımlandı.

Dışişleri bakanlarının 27 Aralık 2025'te İsrail'in Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini tanımasını reddeden önceki açıklaması hatırlatılarak, "(Taraflar) İsrailli yetkilinin 6 Ocak'ta Somali'nin 'Somaliland' bölgesine yaptığı son yasa dışı ziyareti şiddetle kınadıklarını ifade ederler." denildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği, yerleşik uluslararası normları ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı hiçe saydığı belirtilerek, Somali'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz destek yeniden teyit edildi.

Ayrılıkçı gündemleri teşvik etmenin kabul edilemez olduğunun ve kırılgan olan bölgedeki gerilimleri daha da şiddetlendirebileceğinin vurgulandığı açıklamada, uluslararası hukuka saygı, egemen devletlerin iç işlerine karışmama ve diplomatik normlara bağlı kalmanın bölgesel ve uluslararası istikrar için gerekli olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Somali'nin barışçıl uluslararası ilişkiler, yapıcı diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılığı takdir edilirken, Somali'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve istikrarını uluslararası hukuka uygun olarak korumak için aldığı diplomatik ve hukuki tedbirleri desteklemeye devam etme taahhüdü ifade edildi.

İsrail'in, Somali'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstermesi ve uluslararası hukuka uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in, Somaliland'ı tanıma kararının derhal geri alınması talep edildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Ekol TV'ye soruşturma! Ersan Şen'den açıklama geldi

Ekol TV'ye soruşturma! Ersan Şen'den açıklama geldi
Urla'da şok eden olay: CHP'li siyasetçi denizde ölü bulundu

CHP'li siyasetçinin sır ölümü: Polisler korkunç bir şekilde buldu
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi

Kimse beklemiyordu! Süper Lig devinden Enes Ünal sürprizi
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var