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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ağır yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti, Han Yunus'ta bir kişi yaralandı. Ateşkes ihlalleri sonucu toplam can kaybı 1031'e yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, Han Yunus'ta ise 1 kişinin İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde İtalyan Kompleksi çevresine dün düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Velid Mecdi Heniyye, bugün yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Avusturya Mezarlıkları çevresinde 1 kişi İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İsrail askeri araçları da Han Yunus'un doğu bölgelerine yoğun ateş açtı ve topçu saldırıları düzenledi.

Ayrıca İsrail savaş gemileri sabah saatlerinde Han Yunus'un batısında balıkçı teknelerine doğru ağır makineli tüfeklerle yoğun ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in ateşkes ihlalleri sonucu bugüne kadar 1031 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 309 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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