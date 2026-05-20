İsrail'in Gazze'de iki evi ve sivilleri hedef aldığı saldırılarda 7 kişi yaralandı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de iki evi ve sivilleri hedef aldı. Hava ve topçu saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin En-Nasr Mahallesi'nde Filistinli "Zakkut" ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının herhangi bir uyarı yapmadan evi bombaladığını, saldırı sonucu yapıda ve çevresinde büyük hasar oluştuğunu aktardı.

İsrail topçuları ise Gazze kentinin doğusu ile Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya'nın doğusunu vurdu.

Saldırılar, "Sarı Hat"tın yakınına konuşlu askeri araçlardan açılan ateşle eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise El-Mevasi bölgesindeki 5. Cadde'de bir grup sivili hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan Filistinli "Ebu Şemmale" ailesine ait evi, bölge sakinlerine ve komşu evlerde yaşayanlara tahliye uyarısı yaptıktan kısa süre sonra bombaladı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
