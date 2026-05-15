İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur kentine hava saldırıları başlattı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinin merkezi ve çevresine hava saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'da işgal ettiği alanlar dışında kalan Sur kentine başlattığı saldırılarda Hizbullah altyapısının hedef alındığını öne sürüldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kent merkezi ile Maşuk, Hamadiye Şebriha ve Abbasiye beldelerini vurdu.

İsrail savaş uçakları ayrıca Sur'daki Hiram Hastanesi yakınında bulunan bir halk sağlık merkezini hedef aldı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Sur kentine bağlı Hamadiye, Maşuk, Şebriha, Hoş ve Zakuk el-Mefdi beldelerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.