Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'yi hava ve topçuyla vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan ajansı NNA'ya göre İsrail uçakları Nebatiye'ye bağlı Kefertebnit ve Kantara beldelerini, topçuları ise Sur'a bağlı Mansuri beldesi ile Zıbkin Vadisi'ni hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefertebnit ve Kantara beldelerine hava saldırıları düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hedef alınan bölgelerden yoğun duman yükseldiği görüldü.

İsrail topçuları da Sur kentine bağlı Mansuri beldesi, Buyut Siyad mezrası ve Zıbkin Vadisi'ni hedef aldı.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı, dün olduğu gibi bugün de başkent Beyrut semalarında alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 62 sitede yayınlandı.
Zonguldak'taki bina faciasında yeni görüntü! Çöken yapı 4 gün önce kameralara yansımış

1 kişinin öldüğü bina faciasında yapı 4 gün önce görüntülenmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

Dünya diken üstünde! Bir bir kapatıyorlar
Asgari ücretle 9 milyonluk otomobil kullanıyor! Sırrını anlattı

Asgari ücretle 9 milyonluk otomobili var! Sırrını anlattı
Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek değersizleştiriyor

Buket Aydın ve Esra Ezmeci’den çıplaklık yorumu: Sürekli görmek...
Gazze'deki hastaneler karanlığa gömülmek üzere! Sağlık Bakanlığından hayati çağrı

Ülkedeki hastaneler için hayati çağrı! Son ışık da sönmek üzere
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri

Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri
Bilecik'te 'Çocuğum hasta' deyip dergi satmaya çalıştı! Eşinin üzerine 2 araç kayıtlı çıktı

'Çocuğum hasta' diye dergi satıyordu! Eşinin üzerine 2 araç çıktı