İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve yıkım faaliyetlerini sürdürüyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik hava ve topçu saldırıları düzenlerken, işgal altındaki Bint Cubeyl bölgesinde yıkım faaliyetlerine devam etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde Zebkin, Cibal el-Butm, Yatir, Kefra, Tulin, Cumeycime, Safed el-Battih ve Ayn İbil bölgelerini hedef aldı.

İsrail topçuları ise Sur kentine bağlı Mecdel Zun ve Mansuri beldelerini 155 milimetrelik ağır toplarla vurdu. Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hırbet Selm beldesi ile Beyt Lif ve Sarbin beldelerinin çevresi de topçu atışlarının hedefi oldu.

Öte yandan İsrail ordusunun, güneyde işgal ettiği bölgelerde yıkım faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

NNA'nın haberinde, Bint Cubeyl kent merkezinde çok sayıda evin patlayıcılarla havaya uçurulduğu, altyapı ve konutlara yönelik şiddetli ve art arda patlamalar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail güçlerinin Bint Cubeyl ilçesine bağlı Tayri ve Reşaf beldelerinin ormanlık alanlarında da patlatma ve yıkım faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun kentleri ve diğer bölgelerinde yarattıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde gerçekleştireceklerini, "Gazze modelini" uygulayacaklarını söylemişti.

Hizbullah açıklaması

Hizbullah ise Telegram kanalından yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık, Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki Bayyada beldesinde yerel saatle 19.00'da İsrail askerleri ve araçlarının 2 insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.