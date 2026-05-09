İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları ve topçu atışlarıyla saldırmaya devam ediyor. Saldırılarda çok sayıda evin yıkıldığı ve can kaybının 2 bin 700'ü aştığı bildiriliyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu gece saatlerinden bu yana Haruf, Kefer Dunin, Yukarı Nebatiye ve Kefer Tebnit beldelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) hava saldırıları düzenledi.

Beraşit, Safad Battih, Arnun, Kefer Tebnit beldeleri ile Nebatiye kentleri ise topçu atışlarıyla hedef alındı.

Lübnan'ın güneyinde işgal edilen Bint Cubeyl beldesinde bazı evlerin patlayıcılarla yıkıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut'ta alçak irtifada uçuş yapıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
