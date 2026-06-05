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İsrail ordusu, ateşkese rağmen bir haftada Lübnan'a 650'den fazla hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen son bir haftada Lübnan'ın güneyinde 650'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 125'ten fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen son bir haftada Lübnan'ın güneyine 650'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, bu saldırılarda 125'ten fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde son bir haftada 650'den fazla noktanın vurulduğu bu hedeflerin de Hizbullah'a ait olduğu iddia edildi.

Açıklamada, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle düzenlenen saldırılarda 125'ten fazla kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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