İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı, 1 Filistinli öldü, 1 çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı. WAFA'ya göre Deyr el-Belah'ta İHA saldırısında siviller hedef alındı, Han Yunus'ta açılan ateşte çocuk sırtından yaralandı.
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda sivilleri hedef aldı.
Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir çocuk sırtından yaralandı.
İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de uyguladığı abluka ve insani yardımların girişine getirdiği kısıtlamalar sürüyor.
İlaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının sürmesi nedeniyle saldırılarla büyük ölçüde hasar gören sağlık sistemi, temel hizmetleri dahi karşılamakta zorlanıyor.
İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 176 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.