Haberler

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde açtığı ateşte Filistinli yaşlı bir kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu yaşlı bir kadın öldü, aralarında bir çocuğun da bulunduğu birçok kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye'de birkaç gün önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli yaşlı kadın Ümmu Cihad el-Aşkar yaşamını yitirdi.

Yine Beyt Lahiye'de İsrail ordusuna ait "quadcopter" tipi silahlı insansız hava aracından açılan ateş sonucu Filistinli bir genç boynundan yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda, İsrail işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu 10 yaşında Ahmed Ataullah adında bir çocuk ağır yaralandı.

Gazze'nin doğusunda, Tel el-Heva Mahallesi'nden bir kadın, İsrail askerlerini tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
