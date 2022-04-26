İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti
AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarındaki Ukbet Cebr Kampı'na dün gece baskın düzenledi.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarındaki Ukbet Cebr Kampı'na dün gece baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışma sonucu vurularak ağır yaralanan Filistinli Ahmed İbrahim Uveydat (20) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uveydat için Eriha kentinde cenaze töreni yapıldı.
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel