İsrail askerlerinin evine düzenlediği baskında kalp krizi geçiren Filistinli kadın hayatını kaybetti

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde bir eve düzenledikleri baskın sırasında 68 yaşındaki Sabriye Emin Şemasne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kadının yaşadığı şok nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentinde bir eve sabah düzenlediği baskın sırasında kalp krizi geçiren Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri sabah erken saatlerde kente bağlı Ceyyus köyünde bir eve baskın düzenledi.

Eşinin de yanında olduğu sırada yatak odasına aniden giren İsrail askerlerini gören 68 yaşındaki Sabriye Emin Şemasne'nin yaşadığı şok nedeniyle kalp krizi geçirdiği aktarıldı.

Haberde, kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...