İsrail askerlerinin evine düzenlediği baskında kalp krizi geçiren Filistinli kadın hayatını kaybetti
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde bir eve düzenledikleri baskın sırasında 68 yaşındaki Sabriye Emin Şemasne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kadının yaşadığı şok nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri sabah erken saatlerde kente bağlı Ceyyus köyünde bir eve baskın düzenledi.
Eşinin de yanında olduğu sırada yatak odasına aniden giren İsrail askerlerini gören 68 yaşındaki Sabriye Emin Şemasne'nin yaşadığı şok nedeniyle kalp krizi geçirdiği aktarıldı.
Haberde, kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.