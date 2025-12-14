İsrail askerleri, Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla vurdukları Filistinliyi ölüme terk etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınlarında İsrail askerlerine yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurdukları bir Filistinliyi ölüme terk etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "202 Tugayından paraşütçü birliklerin, (El Halil kenti yakınlarındaki) Zeytun Kavşağı'nda askerlere bıçaklı saldırı girişiminde bulunan silahlı bir kişiyi öldürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, saldırıda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, El Halil kentinin kuzey girişinde konuşlanan İsrail güçlerinin bir Filistinliye ateş açarak, başından yaraladığını, olay yerinde kan kaybederken ambulans ekiplerinin kendisine ulaşmasını engellediğini ve söz konusu Filistinlinin hayatını kaybettiği yönünde haberler olduğunu aktardı.

Haberde, "İşgal güçlerinin El Halil kentine giden tüm ana girişleri kapattığı" kaydedildi.