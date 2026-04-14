İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi yaralarken, 3 kişiyi de gözaltına aldı. Olaylar, 7 Ekim'den bu yana artan gerginliğin bir parçası olarak kaydedildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladığı, 3 kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beni Naim kasabasında bir Filistinliyi ayağından vurdu. Yaralı Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre ise İsrail askerleri Kudüs'ün doğusundaki El-Ayzeriyye kasabasında 2 Filistinli genci gözaltına aldı. Gençlerin, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli bir çobanın Filistinlilerin saldırısına uğradığı iddiası üzerine gözaltına alındığı bilgisi geçildi.

Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında da 1 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
