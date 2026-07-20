Suriye sınırında ihlallerini sürdüren İsrail güçleri Kuneytra kırsalında 1 kişiyi alıkoydu

İsrail askerleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde düzenlediği baskında bir kişiyi alıkoydu.

Suriye'nin resmi televizyonu el-İhbariyye'nin muhabirinin aktardığına göre, İsrail güçleri Kuneytra kırsalındaki Sayda köyüne baskın düzenleyerek bölgede yol kontrol noktası kurdu.

İsrail askerlerinin, kontrol noktasından geçen bir genci alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu vurguluyor.