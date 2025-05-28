İsrail Askerleri Kalkilya'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kalkilya'nın doğusundaki Cit beldesinde İsrail güçlerince öldürülen bir Filistinlinin cenazesinin ekipler tarafından teslim alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olayın ayrıntılarına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail askerlerinin Kalkilya'nın Cit beldesinde Filistinli Cessim es-Sidde'yi de evine düzenlediği baskının ardından gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.