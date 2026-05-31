İsrail askerlerinin, Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışırken vurduğu Filistinli öldü

Güncelleme:
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı'nı aşmaya çalışan 26 yaşındaki Filistinli Imad Harun İştiyye, İsrail askerlerinin ateşi sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca Tulkerim'de bir araca ateş açılması sonucu bir genç yaralandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ram beldesinde, Ayrım (Utanç) Duvarı'nı aşmaya çalışırken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin bacağından vurduğu Nablus'a bağlı Salim köyünden 26 yaşındaki Imad Harun İştiyye yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bacağından vurulan gencin aşırı kan kaybettiği ve bilincini yitirdiği görülmüştü.

İsrail askerleri Tulkerim'de araca ateş açtı: Filistin bir genç yaralandı

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde seyir halindeki bir araca ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Tulkerim'in doğusundaki Zennabe bölgesi ile Es-Selam Mahallesi arasında açılan ateş sonucu araçta bulunan bir genç sırtından vuruldu.

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Ayrım (Utanç) Duvarı

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem'e göre, Kudüs, büyük bir kısmı Batı Şeria toprakları üzerine inşa edilen, 8 metreyi aşan yüksekliğe ve yaklaşık 202 kilometre uzunluğa sahip, üzerine dikenli tel çekilmiş beton duvarla çevrili.

İsrail, bu duvarı "güvenlik gerekçeleriyle" inşa ettiğini iddia ederken, Filistinliler ve Birleşmiş Milletler ise bunun Filistin topraklarını İsrail'e ilhak etme planının bir parçası olduğunu belirtiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, özellikle ekonomik sebeplerle iş bulmak için Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Filistin beldesi Ram yakınlarındaki "Ayrım Duvarı"nı aşarak Kudüs'e ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
