İsrail askerleri Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı yakınında 1 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün Er-Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı, yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Son dönemde bu tür saldırıların artış gösterdiği belirtiliyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) yakınında 1 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerlerinin, Ayrım Duvarı'nda Filistinlilere yönelik saldırıları devam etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin bacağından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşandığı göze çarpıyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
