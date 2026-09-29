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İsrail askerleri Cenin Kabatiye'de baskın düzenledi, Filistinli genç yaralandı

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WAFA'ya göre İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin'in Kabatiye beldesine baskın düzenledi. Açılan ateşle karnından ve uyluğundan yaralanan Filistinli genç önce alıkonuldu, sağlık ekiplerinin yaralıyı tahliye etmesine izin verilmedi; sonra hastaneye nakledildi.

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesine düzenlenen baskında bir Filistinli genç açılan ateş sonucu yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel ve tıbbi kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri Cenin'in güneyinde yer alan Kabatiye beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı gerçek mermiyle karnından ve uyluğundan vurulan bir Filistinli genç yaralandı ve bir süre askerler tarafından alıkonuldu.

İsrail askerlerinin ilk dakikalarda sağlık ekiplerinin yaralı genci tahliye etmesine izin vermediği, daha sonra hastaneye nakledilmesine müsaade ettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, beldedeki askeri intikal sürerken İsrail askerlerinin etrafa ateş açarak yaralı gencin ailesinin yanına yaklaşmasını engellediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskı, gözaltı ve saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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