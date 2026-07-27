İsrail, Batı Şeria'da 33 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 33 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskınlarda aralarında bir kadının da bulunduğu 33 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltıların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yoğunlaştığı, Nablus, Kalkilya ve El Halil kentlerinden de gözaltına alınanlar olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu gözaltıların, İsrail'in Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlileri toplu şekilde hedef alma politikasının bir parçası olduğu ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları arttı.

Filistin resmi verilerine göre, bu dönemde Batı Şeria'da 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA