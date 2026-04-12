İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 8 kişiyi gözaltına aldı

Güncelleme:
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı ez-Zahiriyye beldesine düzenlediği baskında 2 Filistinli açılan ateş sonucu yaralandı, ayrıca çeşitli bölgelerdeki baskınlarda aralarında bir kadının da bulunduğu 8 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin ez-Zahiriyye beldesine düzenlediği baskında 2 Filistinlinin ateşli silahla yaralandığı ve yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin Ramallah, Selfit, Beytullahim ve Nablus kentleri ile bu kentlere bağlı belde ve mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda aralarında bir kadının da bulunduğu 8 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1139 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı

Son operasyonda o da gözaltına alındı
Seyir halindeyken saçını çekti, kadın ölümle burun buruna kaldı

Yürekleri ağza getiren görüntü! Kadını ölümle burun buruna getirdi
Malatya'da tartıştığı kuzenini öldürdü

Tartıştığı kuzenini gözünü kırpmadan öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'li bakana cevap Mansur Yavaş'tan geldi

İsrailli bakan Mansur Yavaş'ı etiketledi, tokat gibi yanıt geldi
Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı

Son operasyonda o da gözaltına alındı
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi

THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular ecel terleri döktü
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı

Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı