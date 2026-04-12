İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, 8 kişiyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı ez-Zahiriyye beldesine düzenlediği baskında 2 Filistinli açılan ateş sonucu yaralandı, ayrıca çeşitli bölgelerdeki baskınlarda aralarında bir kadının da bulunduğu 8 Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin ez-Zahiriyye beldesine düzenlediği baskında 2 Filistinlinin ateşli silahla yaralandığı ve yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin Ramallah, Selfit, Beytullahim ve Nablus kentleri ile bu kentlere bağlı belde ve mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda aralarında bir kadının da bulunduğu 8 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1139 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.