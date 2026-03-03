İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir Filistinli daha hayatını kaybetti

Gazze'de varılan ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Han Yunus'un kuzeyinde bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan bir sağlık kaynağı, Basım Nacih es-Saka adlı Filistinlinin Han Yunus'un kuzeyindeki "Satr eş-Şarki" bölgesinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Görgü tanıkları, "Satr eş-Şarki" bölgesinin anlaşma uyarınca İsrail ordusunun konuşlanma ve kontrol alanı dışında yer aldığını ifade etti.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının şafak vakti Han Yunus'un doğusuna hava saldırısı düzenlediğini, eş zamanlı olarak İsrail donanmasının da kentin kıyı şeridini yoğun şekilde bombaladığını aktardı.

Gazze kentinde ise İsrail topçularının özellikle Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri başta olmak üzere doğu bölgelerini hedef aldığı, donanmanın da kıyı kesimlerine top ve makineli tüfek ateşi açtığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun sürdürdüğü saldırılar sonucu 630 Filistinli hayatını kaybetti, 1698 kişi yaralandı.