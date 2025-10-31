Haberler

İsrail Askeri Savcısı Tecavüz Olayıyla İlgili Görevden Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Katz, Sde Teiman askeri hapishanesinde bir Filistinli esirin tecavüze uğradığı görüntüleri sızdırmakla suçlanan askeri savcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin görevden alınacağını duyurdu. Görüntülerin sızdırılması nedeniyle başlatılan soruşturmanın şüpheleri nedeniyle Tomer-Yerushalmi'nin bir daha görevine dönemeyeceği belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin tecavüze maruz kaldığı görüntüleri ortaya çıkarmakla suçlanan İsrail Ordusu Askeri Savcısı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin görevden alınacağını açıkladı.

Bakan Katz, yaptığı açıklamada, Askeri Savcı Tomer-Yerushalmi'nin "şüphelerin ciddiyeti" nedeniyle bir daha görevine dönemeyeceğini kaydetti.

Katz, Filistinli esirin Sde Teiman askeri hapishanesinde tecavüze maruz kaldığı görüntüleri basına sızdırmakla suçlanan Tomer-Yerushalmi'nin yerine vekaleten yeni bir askeri savcı atanacağını da aktardı.???????

Görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı

İsrail'de Gazze'den alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esirin tecavüze maruz kaldığı görüntülerin sızdırılmasına ilişkin soruşturma açılmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, görüntülerin "orduya zarar verdiğini" belirterek Askeri Savcılığın görüntülerin sızdırılması olayıyla ilişkisi sorgulandığı için Askeri Savcı Yerushalmi'nin zorunlu izne çıkartıldığını duyurmuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de soruşturma açılması ve Askeri Savcı'nın zorunlu izne çıkartılmasının, "hukuk kisvesi altında suçlu bir işleme karşı demokrasinin savunulması" olduğunu ileri sürmüştü.

Buna karşın, İsrailli yetkililerin, Sde Teiman cezaevinde Filistinli esire karşı gerçekleştirilen işkenceye ilişkin herhangi bir tepki göstermemesi dikkati çekiyor.

Sde Teiman'daki cinsel işkence görüntüleri yayınlanmıştı

İsrail'in "Kanal 12" televizyonu, İsrail Askeri Savcılığının elinde askerlerin tecavüz ederken Filistinli esirin etrafını sardığı ve gözaltı merkezindeki kameralardan saklamaya çalıştığı görüntüleri yayınlamıştı.

Sde Teiman gözaltı merkezinde geçen yıl Filistinli esire karşı kötü muamelede bulunan İsrailli askerler hakkında "işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi" gibi suçlardan soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Bu haberler üzerine Temmuz 2024'te aşırı sağcı bir grup, gözaltı merkezinin önünde toplanarak gösteri düzenlemişti.

Şüpheli askerlerin gözaltına alınacağı sırada, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu aşırı sağcılar Sde Teiman askeri üssüne baskın gerçekleştirmişti.

Yargılanan İsrailli askerler hakkında hala herhangi bir ceza verilmedi.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Aman Allah'ım Hukuk ne kadar da gelişmiş bu ülkede böyle!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.