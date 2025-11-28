Haberler

İsrail Askeri Kudüs'te Filistinliyi Yaraladı

Güncelleme:
İsrail askerinin, Kudüs'ün güneyindeki bir askeri kontrol noktasında ateş açarak bir Filistinliyi yaraladığı bildirildi. Olay, Cenin'deki bir başka ölümcül olayın ardından gerçekleşti ve yaralı Filistinlinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

İsrail askerinin, Kudüs'ün güneyindeki askeri kontrol noktasında ateş açarak bir Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde 2 Filistinliyi yakın mesafeden ateş açarak öldürmesinden birkaç saat sonra Kudüs'te de benzer bir olay yaşandı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, sınır muhafızları birliğinin, Kudüs'ün güneyindeki bir askeri kontrol noktası yakınlarında Kudüs'e giriş izni olmayan Filistinlileri yakalamak için "operasyon" düzenlediği kaydedildi.

"Operasyon" sırasında yoldan geçen halk otobüsündeki bir askerin, kontrol noktasında yaşananların "güvenlikle" ilgili bir olay olduğunu düşünüp otobüsten indiği ve Filistinlilere ateş açtığı ve birinin yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.

Polislerden yaralanan olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, yaralı Filistinlinin durumuna ilişkin bilgi verilmezken İsrail devlet televizyonu Filistinlinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

İsrail güçleri, Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi infaz etmişti.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
