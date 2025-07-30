İsrail Aşırı Sağcıları, Gazze'de Yerleşim Birimleri İçin Turlar Düzenleme Talep Ediyor

İsrail'de bazı aşırı sağcı bakan ve milletvekilleri, Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "inşası olanağını gözlemlemek için" Gazze Şeridi'nin kuzeyine turlar düzenlenmesine izin vermesini talep etti.

Filistinliler açlıkla mücadele ederken ve İsrail saldırılarında 60 binden fazla kişi hayatını kaybetmişken aşırı sağcı İsrailliler, Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini yeniden inşa etme amacını dile getirmeye devam ediyor.

Yerel basında çıkan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un da aralarında bulunduğu bazı partilerden aşırı sağcı bakanlar ve milletvekilleri Savunma Bakanı Katz'a bir mektup gönderdi.

Mektupta aşırı sağcı bakan ve milletvekilleri, Katz'dan İsrail saldırıları nedeniyle yerle bir olan ve ayakta neredeyse binanın kalmadığı Gazze'nin kuzeyine turlar düzenlenmesine izin vermesini istedi.

Bu turların Gazze'nin kuzeyinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "inşası olanağını gözlemlemek için yapılacağı" ifade edildi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Bin-Gvir ve Netanyahu'ya yakın isim Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar'ın da imzası bulunan mektupta, "Gazze'nin İsrail topraklarının atan kalbi olduğu" ileri sürüldü.

İzin verilmesi halinde Gazze'nin kuzeyine düzenlenecek turları Filistin karşıtı görüşleriyle sık sık gündeme gelen Daniella Weiss'in başında olduğu ve Filistin topraklarının gasbını savunan Nahala Derneğinin organize edileceği kaydedildi.