Haberler

İsrail, Alman yapımı INS Drakon denizaltısını teslim alarak envanterini 6'ya çıkardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, Alman şirketi TKMS üretimi INS Drakon denizaltısını Hayfa Deniz Üssü'nde düzenlenen törenle teslim aldı. Teslimatla İsrail ordusunun denizaltı sayısı 6'ya çıkarken Savunma Bakanı Katz, yeni denizaltının Tahran'a mesaj olduğunu savundu.

İsrail, Alman gemi yapım şirketi ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) tarafından üretilen "INS Drakon" denizaltısını teslim aldı.

"INS Drakon" denizaltısının Almanya'nın Kiel kentinden İsrail'e varışı için Hayfa Deniz Üssü'nde askeri tören düzenlendi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, törende yaptığı konuşmada, İsrail donanmasının envanterine katılan yeni denizaltının başta Tahran yönetimi olmak üzere "kendilerini tehdit etmeye çalışan herkese önemli bir mesaj olduğunu" savundu.

İsrail'in "tehditleri bertaraf etmek için kabiliyetler inşa etmeye devam edeceğini" söyleyen Katz, "düşmanlarının mesafenin ne havada, ne karada ne de denizde kendilerine dokunulmazlık sağlamadığını anladığı" tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, envanterindeki denizaltı sayısını Alman gemi yapım şirketi ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) tarafından üretilen "INS Drakon" ile 6'ya çıkardı.

İsrail güvenlik yetkililerinin, halihazırda 14 operasyonel denizaltıya sahip olan ve bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 18'e çıkarması beklenen Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü gerekçe göstererek, Tel Aviv yönetimine denizaltı filosunu yeni alımlarla 8'e çıkarma tavsiyesinde bulunduğu bildirilmişti

Kaynak: AA
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak

Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıldır aranıyordu! Otel odasında bir kadınla yakalandı, çift kelepçe takıldı

12 yıldır aranıyordu, otel odasında bir kadınla basıldı
Rusya, Kiev'de 3 İHA tesisini ve Odessa'da 2 lojistik merkezini vurdu

Rusya'dan Ukrayna'ya gece saldırısı! 2 lojistik firması vuruldu
Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı

Netanyahu'nun kaldığı otelin yakınında alarm! Ekipler harekete geçti
ABD uçak gemisindeki 8 denizci intihar girişiminde bulundu

Orduyu sarsan intihar depremi! Bunalıma giren çok sayıda denizci...
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Bodrum Liman Başkanı tutuklandı

Rüşvet alırken yakalanmıştı! Bodrum Liman Başkanı hakkında karar
Manavgat'ta tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı! 15'i turist 17 kişi yaralandı

D400'de tur minibüsü 2 araçla çarpıştı! Yaralıların 15'i turist
Achraf Hakimi hakim karşısına çıkacak! Son itirazı da reddedildi

Dünya yıldızı ne hallere düştü! Tecavüz suçlamasıyla yargılanacak