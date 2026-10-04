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İsrail, 7 Ekim yıldönümü nedeniyle Batı Şeria ve Gazze geçişlerini 5-7 Ekim'de kapatacak

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İsrail, 7 Ekim 2023'ün yıldönümü anma etkinlikleri nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi geçişlerinde 5-7 Ekim'de kapsamlı kapatma kararı aldı. Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın duyurduğu kararla Filistinlilerin hareket kabiliyeti kısıtlanacak.

İsrail, 7 Ekim 2023'ün yıldönümü anma etkinlikleri gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi geçişlerini kapatma kararı aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz, yapılan güvenlik durum değerlendirmesi doğrultusunda İsrail ordusunun tavsiyesiyle işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de kısıtlama kararları aldığını açıkladı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ün yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle 5-7 Ekim tarihlerinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki geçiş noktalarına kapsamlı kapatma uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmedi.

İsrail, geçen hafta Yahudilerin Sukot (Çardaklar) Bayramı'nı bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'dan geçiş noktalarında ulaşımı durdurmuştu.

Bu kapsamda işgal altındaki Barı Şeria'da askeri uygulamalar sıkılaştırılmış, Filistinlilerin hareket kabiliyeti daha da kısıtlanmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'dan gelerek Doğu Kudüs ve diğer bölgelerde çalışan işçilerin geçişine de izin verilmemişti.

Kaynak: AA
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