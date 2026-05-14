İsrail, babası öldürülen Filistinliyi kuzeniyle katletti

İsrail ordusunun, 5 gün önce babasını öldürdüğü Filistinliyi Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda kuzeniyle birlikte hedef alarak katlettiği bildirildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını bugün de sürdürdü.

Sağlık kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesindeki En-Nuzhe Caddesi'nde bir grup sivili hedef alması sonucu yaşamını yitiren Tamir el-Mutavvak ile kuzeni Muhammed el-Mutavvak'ın cenazesinin Şifa Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Kaynaklar, saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin de aynı hastaneye kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu aktardı.

İHA saldırısında hayatını kaybeden Tamir el-Mutavvak'ın babası İyad el-Mutavvak da İsrail'in 9 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bir motosikleti İHA ile hedef alması sonucu yaşamını yitirmişti.

Oğul Tamir el-Mutavvak'ın, babasının cenazesinde duyduğu derin üzüntüden dolayı gözyaşı dökerek ağlaması basına yansımıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 486 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının da 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
