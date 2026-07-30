İsrail, 12 yıl hapis yatan Filistinlinin tahliyesini "idari tutukluluk" kararıyla engelledi

İsrail makamlarının, 12 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan bir Filistinlinin cezasını tamamladığı gün hakkında "idari tutukluluk" kararı çıkararak serbest kalmasını engellediği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail istihbarat servisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Asker Mülteci Kampı sakini 32 yaşındaki Muhammed Abdulvahab el-Medeni hakkında "idari tutukluluk" kararı verdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Medeni'nin 12 yılı aşkın hapis cezasını tamamlayarak tahliye edilmesi gereken gün alındığı ve bu nedenle serbest bırakılmasının engellendiği ifade edildi.

Medeni'nin 12 yıllık hapis cezasının 30 Mayıs 2026'da sona erdiği belirtilen açıklamada, İsrail makamlarının bu tarihten sonra hakkında yeni davalar açtığı, tutukluluk süresini iki ay uzattığı ve para cezası verdiği kaydedildi.

Ailesinin, Medeni'yi karşılamak için dün askeri kontrol noktasına gittiği, ancak İsrail makamlarının hakkında 6 aylık "idari tutukluluk" kararı çıkardığını öğrendiği aktarıldı.

Açıklamada, "idari tutukluluk" kararı nedeniyle Medeni'nin 12 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunmasına rağmen hapiste kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Medeni'nin durumunun istisnai olmadığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" kararlarında ciddi artış yaşandığını belirtti.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, Ekim 2023'ten bu yana verilen yeni veya süresi uzatılan "idari tutukluluk" kararlarının??????? sayısı 20 bini aştı. Temmuz ayı itibarıyla 3 bin 244 Filistinli "idari tutuklu" olarak İsrail hapishanelerinde tutuluyor.

İsrail makamlarının çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar ve yaralılar hakkında da "idari tutukluluk" kararı uyguladığı belirtilen açıklamada, 2025 sonu itibarıyla 180 çocuğun bu kapsamda cezaevinde bulunduğu, Ekim 2023'ten sonra da çok sayıda Filistinli kadının aynı uygulamayla hapse atıldığı kaydedildi.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne seslenilen açıklamada, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasının durdurulması ve bu kapsamda hapishanede tutulan kişilerin serbest bırakılması için bir an önce harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Kaynak: AA