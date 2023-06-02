Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İspir'de Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

İspir'de Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

İspir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Yunus Kaya yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, İspir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

İspir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Yunus Kaya yönetimindeki 25 EC 905 plakalı kamyonet, Saraylar mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İspir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

Kaynak: AA / Köksal Sayın - Güncel

Yunus Kaya Jandarma Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title