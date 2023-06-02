İspir'de Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

İspir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Yunus Kaya yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, İspir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.