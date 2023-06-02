İspir'de Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
Güncel Haberler
İspir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Yunus Kaya yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü, İspir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
İspir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Yunus Kaya yönetimindeki 25 EC 905 plakalı kamyonet, Saraylar mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İspir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
Kaynak: AA / Köksal Sayın - Güncel