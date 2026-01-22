Haberler

Türk bayrağını göndere çekip, sınır hattındaki saldırıya tepki gösterdiler

Güncelleme:
Erzurum'un İspir ilçesinde bir grup genç, Suriye sınırındaki Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki olarak tepede Türk bayrağını göndere çekip İstiklal Marşı okudu.

ERZURUM'un İspir ilçesinde bir grup genç, tırmandıkları tepede Türk bayrağını göndere çekerek Suriye sınır hattındaki bayrağa saldırıya tepki gösterdi.

İspir'e 19 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi'nde bir grup genç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Ellerindeki bayraklarla bölgedeki tepeye tırmanan gençler, burada İstiklal Marşı okuyup, saygı duruşunda buldu. Türk bayrağını da göndere çeken grup, daha sonra yanlarında getirdikleri kızaklarla kaydı.

