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Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik İHH ekibi kurtarıldı

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Isparta Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik İHH ekibi kurtarıldı
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İstanbul'dan gelerek Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik İHH ekibine AFAD saat 17.00 sıralarında ulaştı. İp teknikleriyle su üzerinden tek tek karşıya geçirilen grup güvenli noktaya alındı ve bölgeden çıkmak için yürüyüşe geçti.

MAHSUR KALDIKLARI NOKTADAN ALINDILAR

İstanbul'dan geldikleri Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 kişilik İHH ekibinin bulunduğu noktaya ulaşıldı. Saat 17.00 sıralarında grupla temas kuran AFAD ekibi, kurtarma çalışması başlattı. Gruptakiler mahsur kaldıkları kayalık alandan ip teknikleri kullanılarak su üzerinden tek tek karşıya geçirildi. Güvenli noktaya alınan gruptakiler daha sonra ekiple birlikte bölgeden çıkmak için yürüyüşe geçti.

Öte yandan grubun mahsur kaldığı bölgeden kurtarılma anları dron kamerasına yansırken, arazideki sarp kayalık noktalar ve debisi yüksek akarsular dikkati çekti.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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