Isparta Sütçüler'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Gelinyudan Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangına 9 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Gelinyudan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
9 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel