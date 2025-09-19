Haberler

Isparta Sütçüler'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta Sütçüler'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde Gelinyudan Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangına 9 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Gelinyudan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

9 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
