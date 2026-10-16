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Isparta Keçiborlu'da midibüs TIR'a arkadan çarptı, 17 tarım işçisi yaralandı

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Isparta Keçiborlu'da midibüs TIR'a arkadan çarptı, 17 tarım işçisi yaralandı
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan midibüs, kavşakta aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre midibüsteki 17 kişi yaralanırken yaralılar hastanede tedaviye alındı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan midibüsün kavşakta TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Keçiborlu- Uluborlu yol kavşağında meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı midibüs aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre midibüsteki 17 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanede tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TIR sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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