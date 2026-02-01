Haberler

Isparta karayolunda heyelan

Isparta karayolunda heyelan
Güncelleme:
Isparta karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler hızlıca temizlik çalışması yaparak trafiği normale döndürdü.

Isparta karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından karayolu ulaşıma açıldı.

Dereboğazı yolu Taşdibi mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Karayolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Olayın ardından bölgede bulunan bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kayaları yoldan kaldırmaya çalıştı. Kısa süre sonra bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışma ile karayolu temizlenerek, trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
